Взрыв на спиртзаводе произошел в Тамбовской области после атаки украинского дрона

В Тамбовской области после атаки украинского БПЛА произошел взрыв с последующим возгоранием на заводе по производству этилового спирта «Биохим», сообщил глава региона Максим Егоров.





Губернатор уточнил, что взрыв и возгорание произошли в 05:20. Примерно через час пожар потушили. По предварительным данным, никто не пострадал.





Помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковском Тульской области также пострадали из-за атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Оба предприятия принадлежат «Росспиртпрому».





По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Глава региона добавил, что ситуация находится под контролем.





В Минобороны заявили, что в течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских БПЛА над пятью регионами России.