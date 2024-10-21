Станкевич: Ельцин не мог просить Клинтона «отдать ему» Европу в конце 90-х

Экс-советник президента России Сергей Станкевич считает, что у немецкого историка Бастиана Маттео Скьянну, заявившего Der Spiegel, что президент России Борис Ельцин якобы просил президента США Билла Клинтона «передать ему» Европу в 1999 году, «некоторые смещения в памяти».





«В 1999 году Ельцин вряд ли мог проводить такого рода беседу с Клинтоном. Это был период резкого обострения отношений между Россией и США. Не исключался вообще даже военный кризис. Если вы помните, марш на Приштину российского военного подразделения. В этот момент обсуждать философские проблемы, связанные с Европой, было просто неуместно», — говорит Станкевич.





Скорее всего, Маттео имел в виду разговоры середины 90-х годов. Ельцин переживал, что Запад мешает России выстраивать отношения с постсоветскими государствами в Восточной Европе. На тот момент наши дипломаты пытались решить с ними накопленные вопросы, а их западные коллеги — втянуть страны в НАТО.





«Россия сформулировала позицию так, что если говорить о расширении НАТО на восток, то мы против этого процесса. Но если все-таки сами страны настаивают, то тогда давайте мы будем трансформировать НАТО из военного блока в структуру безопасности для всей Европы. Если просто расширять на какие-то страны, а Россию не включать, то это значит, что блок расширяется против России», — вспоминает экс-советник Ельцина.





Тогда России ответили, что ее не могут принять в альянс, и предложили подписать акт «Россия — НАТО». Как говорит Станкевич, это была просто попытка откупиться и успокоить нашу страну на фоне расширения военно-политического блока.