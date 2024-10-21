В Судане сбили грузовой самолет, в котором могли быть россияне

На западе Судана сбили транспортный самолет, в состав экипажа которого, предположительно, могли входить россияне, сообщает посольство России в стране.
Посольство вместе с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента, говорится в сообщении дипмиссии. Уточняется, что ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.
Захватившие западный регион Судана Дарфур мятежные Силы быстрого реагирования (СБР) также заявили в социальных сетях, что суданский грузовой самолет Ил-76, в состав экипажа которого, по их версии, входили граждане России, был сбит в провинции Северный Дарфур.
Кадры с места крушения публикуют пользователи соцсетей, пишет РБК. На видео и фото показаны документы пилотов экипажа. У одного из них российский паспорт, у другого — удостоверение главного инженера Airline Transport Incorporation FZC, компании, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. На удостоверении также написано «Международный аэропорт Манас» — это главная международная воздушная гавань Киргизии.