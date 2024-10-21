В Судане сбили грузовой самолет, в котором могли быть россияне

Кадры с места крушения публикуют пользователи соцсетей, пишет РБК. На видео и фото показаны документы пилотов экипажа. У одного из них российский паспорт, у другого — удостоверение главного инженера Airline Transport Incorporation FZC, компании, базирующейся в ОАЭ и связанной с Киргизией. На удостоверении также написано «Международный аэропорт Манас» — это главная международная воздушная гавань Киргизии.