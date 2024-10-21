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Блогера Камикадзе Ди заочно приговорили к восьми годам за фейки об армии
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Причиной уголовного дела стали видеоролики о событиях в Мариуполе undefined
Новости

Блогера Камикадзе Ди заочно приговорили к восьми годам за фейки об армии

Причиной уголовного дела стали видеоролики о событиях в Мариуполе

Тверской суд Москвы заочно приговорил блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди (признан иноагентом), к восьми годам лишения свободы за распространение недостоверной информации о действиях Российской армии, пишет ТАСС.

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Отбывать наказание блогеру назначили в колонии общего режима с момента, когда он будет экстрадирован или задержан на территории России. Также Иванову запретили в течение четырех лет администрировать сайты.

Уголовное дело на блогера завели из-за его видеороликов о событиях в Мариуполе, опубликованных на YouTube 17 и 18 марта 2022 года, уточнили в суде. Также Иванов опубликовал записи, в которых он критически отзывается об официальном представителе МИД России Марии Захаровой.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно приговорил кинопродюсера Александра Роднянского (признан иноагентом) к восьми годам и шести месяцам колонии по делу о распространении ложной информации о ВС.

#суд #блогер #фейки об армии
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