Блогера Камикадзе Ди заочно приговорили к восьми годам за фейки об армии

Тверской суд Москвы заочно приговорил блогера Дмитрия Иванова, известного как Камикадзе Ди (признан иноагентом), к восьми годам лишения свободы за распространение недостоверной информации о действиях Российской армии, пишет ТАСС.
Отбывать наказание блогеру назначили в колонии общего режима с момента, когда он будет экстрадирован или задержан на территории России. Также Иванову запретили в течение четырех лет администрировать сайты.
Уголовное дело на блогера завели из-за его видеороликов о событиях в Мариуполе, опубликованных на YouTube 17 и 18 марта 2022 года, уточнили в суде. Также Иванов опубликовал записи, в которых он критически отзывается об официальном представителе МИД России Марии Захаровой.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно приговорил кинопродюсера Александра Роднянского (признан иноагентом) к восьми годам и шести месяцам колонии по делу о распространении ложной информации о ВС.