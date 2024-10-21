Блогера Камикадзе Ди заочно приговорили к восьми годам за фейки об армии

Уголовное дело на блогера завели из-за его видеороликов о событиях в Мариуполе, опубликованных на YouTube 17 и 18 марта 2022 года, уточнили в суде. Также Иванов опубликовал записи, в которых он критически отзывается об официальном представителе МИД России Марии Захаровой.