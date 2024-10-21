Новости
Новости 18+
St
«Горжусь быть на стороне победителей»: финский политолог порадовался получению российского гражданства
18+
Бекман заявил, что для него честь быть гражданином великой страны undefined
Новости

«Горжусь быть на стороне победителей»: финский политолог порадовался получению российского гражданства

Бекман заявил, что для него честь быть гражданином великой страны

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому финский политолог, правозащитник и публицист Йохан Бекман получил гражданство Российской Федерации.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

В разговоре с Daily Storm Бекман порадовался полученному гражданству и выразил благодарность президенту, главе Республики Карелия Артуру Парфенчикову и всем своим российским друзьям, коллегам и знакомым.

«Я очень горжусь быть на стороне победителей. Для меня огромное счастье и честь быть гражданином великой России», — сказал финский политолог.

На вопрос, где он планирует жить, Бекман ответил, что Россия большая.

«Я уже жил в Санкт-Петербурге в своей жизни достаточно долго. Я жил и в Москве, и в Карелии. Побывал в разных точках России, — добавил Бекман. — Везде очень красиво и везде живут очень интересные и приятные люди».

Помимо Бекмана, гражданство получили бразильский защитник и капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, канадский хоккеист московского «Динамо» Седрик Пакетт, почетный консул России в Ливане Жак-Жан Сарраф и еще три человека.

#гражданство #политолог #указ президента
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...