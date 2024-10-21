Энергодар частично обесточен после украинского обстрела

Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар частично остался без света из-за артиллерийского обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в администрации населенного пункта.
Там уточнили, что пострадавших в результате обстрела нет, но в городе отсутствует вода. Специалисты приступят к ремонту сетей сразу, как только позволит обстановка.
Ранее 21 октября пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что одна из двух высоковольтных линий энергоснабжения станции отключилась. Эта линия запитана с правого берега Днепра, подконтрольного Украине. Представители станции подчеркнули, что радиационный фон на станции и прилегающей территории в норме.
Кроме того, из-за атаки украинских беспилотников 19 и 20 октября по Энергодару повреждения получил газопровод. Мэр города Эдуард Сеновоз заявил, что авария усложняет начало отопительного сезона.