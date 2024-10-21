Представитель премьера: Британия не будет платить репарации и извиняться за работорговлю

Правительство Великобритании не планирует выплачивать компенсации и приносить извинения за работорговлю, заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, слова которого приводит газета The Guardian.
По его словам, позиция Лондона не изменилась и репарации не находятся в повестке встречи глав правительств Содружества в Самоа. Он сообщил, что премьер-министр посетит саммит на этой неделе для обсуждения общих вызовов и возможностей Содружества, в том числе усилий по обеспечению роста экономик.
Также представитель премьера добавил, что Британия продолжит взаимодействовать с партнерами для борьбы с сегодняшними неотложными вызовами в интересах будущих поколений.
Ранее газета The Daily Mail сообщила, что 15 карибских стран решили вынести на обсуждение вопрос репараций на саммите Содружества. Пострадавшие от работорговли страны требуют, чтобы Лондон в качестве компенсации выплатил по меньшей мере 270 миллиардов долларов.