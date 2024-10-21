Представитель премьера: Британия не будет платить репарации и извиняться за работорговлю

По его словам, позиция Лондона не изменилась и репарации не находятся в повестке встречи глав правительств Содружества в Самоа. Он сообщил, что премьер-министр посетит саммит на этой неделе для обсуждения общих вызовов и возможностей Содружества, в том числе усилий по обеспечению роста экономик.