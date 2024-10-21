Против ВТБ возбудили дело из-за нарушений в рекламе вклада

В сентябре ФАС возбудила дело в отношении Альфа-Банка из-за фразы в рекламе «платежи и переводы для бизнеса за 0 рублей» В ведомстве объяснили, что условия действовали только для клиентов с подпиской, а на бесплатные переводы и платежи физлицам был лимит.