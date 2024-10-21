Против ВТБ возбудили дело из-за нарушений в рекламе вклада

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ПАО «ВТБ» из-за нарушений в рекламе вклада, сообщила пресс-служба ведомства.
В ФАС уточнили, что банк не указал информацию о существенных условиях финансовой услуги. В рекламе крупным шрифтом была отмечена привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 20%.
При этом сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, размещались в видеоролике в течение короткого времени трудным для восприятия способом. Если нарушение будет установлено, финансовой организации грозит штраф, предупредили в антимонопольной службе.
В октябре ФАС признала нарушителем закона о рекламе Сбербанк. Ведомство обратило внимание на формулировку в рекламе: «Снова признана лучшей в стране. Кредитная карта «СберКарта». Согласно законодательству, при использовании сравнительных характеристик, указывающих на превосходство товара, в рекламе нужно упомянуть объективные критерии сравнения.
В сентябре ФАС возбудила дело в отношении Альфа-Банка из-за фразы в рекламе «платежи и переводы для бизнеса за 0 рублей» В ведомстве объяснили, что условия действовали только для клиентов с подпиской, а на бесплатные переводы и платежи физлицам был лимит.