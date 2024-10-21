Суд заочно приговорил продюсера Роднянского к восьми годам за фейки о ВС России

Басманный суд Москвы заочно приговорил кинопродюсера Александра Роднянского (признан иноагентом) к восьми годам и шести месяцам колонии по делу о распространении ложной информации о Российской армии, пишет ТАСС.
Кроме того, кинопродюсеру запретили в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы.
В прокуратуре Москвы заявили, что в 2022 году Роднянский, находясь за границей, разместил в социальных сетях две публикации с ложной информацией о действиях российских военных в ходе спецоперации. Продюсер был объявлен в международный розыск, дело рассматривалось в его отсутствие.
Прокурор ранее требовал назначить подсудимому девять лет и шесть месяцев лишения свободы заочно. Защита просила оправдать продюсера в связи с отсутствием состава преступления. Также суд снял арест с имущества и счетов продюсера, так как в обеспечительной мере отпала необходимость.
Александр Роднянский — украинский и российский режиссер, продюсер, медиаменеджер, основатель украинского телеканала «1+1», пишут «Известия». В реестр иноагентов его включили в октябре 2022 года. В мае 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России.