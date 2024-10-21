Суд заочно приговорил продюсера Роднянского к восьми годам за фейки о ВС России

В прокуратуре Москвы заявили, что в 2022 году Роднянский, находясь за границей, разместил в социальных сетях две публикации с ложной информацией о действиях российских военных в ходе спецоперации. Продюсер был объявлен в международный розыск, дело рассматривалось в его отсутствие.