В минобороны Украины признают, что основная проблема Киева сейчас не в вооружении, а в нехватке людей, пишет испанская газета El Pais со ссылкой на представителя пресс-службы украинского ведомства.
Собеседник издания утверждает, что никто не хочет вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в скором времени не будет людей, чтобы воевать.
Также газета со ссылкой на солдат ВСУ, находящихся на позициях в населенном пункте Курахово в ДНР, писала, что украинские военные жалуются на бегство сослуживцев с позиций из-за нехватки людских ресурсов и отсутствия ротации. По словам издания, солдаты вынуждены отступать из-за общей деморализации.
Военные четырех бригад в районе Курахово признались, что им видится мрачным будущее конфликта для ВСУ, потому что не хватает пополнения.
Сержант ВСУ Евгений Чурбанов рассказал, что сейчас его военнослужащие могут проводить на своих позициях три месяца без отдыха и ротации, хотя год назад это был один месяц максимум, пишет газета.
Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на отчет офиса генерального прокурора Украины сообщило, что дезертиров в ВСУ стало больше в несколько раз с 2022 года. За восемь месяцев 2024 года было зафиксировано 15,5 тысячи случаев дезертирства из украинской армии, в то время как за 2022 год было отмечено 3,4 тысячи.