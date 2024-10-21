El Pais: Главная проблема Украины не в вооружении, а в нехватке людей

Ранее издание «Страна.ua» со ссылкой на отчет офиса генерального прокурора Украины сообщило, что дезертиров в ВСУ стало больше в несколько раз с 2022 года. За восемь месяцев 2024 года было зафиксировано 15,5 тысячи случаев дезертирства из украинской армии, в то время как за 2022 год было отмечено 3,4 тысячи.