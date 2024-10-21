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ФСБ задержала нелегальных добытчиков золота в Челябинской области
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У них изъяли свыше 41 килограмма драгоценного металла undefined
Новости

ФСБ задержала нелегальных добытчиков золота в Челябинской области

У них изъяли свыше 41 килограмма драгоценного металла

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Челябинской области участников преступной группы, которая нелегально добывала самородное золото в нескольких регионах России, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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В ведомстве добавили, что при обыске у задержанных изъяли золотые самородки и самодельные слитки массой свыше 41 килограмма. Общая сумма изъятых драгоценных металлов оценивается в 300 миллионов рублей. Добытое незаконным путем золото злоумышленники сбывали в Екатеринбурге.

Следственное подразделение УФСБ по Челябинской области возбудило уголовные дела по статье о незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере. Статья предусматривает принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

При этом, отмечают оперативники, продолжаются работы по выявлению и документированию иных фактов противоправной деятельности участников группы.

#фсб #золото #челябинская область
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