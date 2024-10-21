ФСБ задержала нелегальных добытчиков золота в Челябинской области

В ведомстве добавили, что при обыске у задержанных изъяли золотые самородки и самодельные слитки массой свыше 41 килограмма. Общая сумма изъятых драгоценных металлов оценивается в 300 миллионов рублей. Добытое незаконным путем золото злоумышленники сбывали в Екатеринбурге.