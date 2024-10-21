ФСБ задержала нелегальных добытчиков золота в Челябинской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Челябинской области участников преступной группы, которая нелегально добывала самородное золото в нескольких регионах России, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В ведомстве добавили, что при обыске у задержанных изъяли золотые самородки и самодельные слитки массой свыше 41 килограмма. Общая сумма изъятых драгоценных металлов оценивается в 300 миллионов рублей. Добытое незаконным путем золото злоумышленники сбывали в Екатеринбурге.
Следственное подразделение УФСБ по Челябинской области возбудило уголовные дела по статье о незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере. Статья предусматривает принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.
При этом, отмечают оперативники, продолжаются работы по выявлению и документированию иных фактов противоправной деятельности участников группы.