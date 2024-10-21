Песков назвал информацию о военных КНДР в России противоречивой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал относиться к информации о нахождении военных Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) в России как противоречивой.
По его словам, южнокорейская сторона утверждает одно, а Соединенные Штаты — другое. Так как эта информация касается сведений СВО, Песков посоветовал журналистам обращаться за комментариями по этой теме в Минобороны России.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что сотрудничество России и Северной Кореи не должно вызывать обеспокоенность третьих стран. Песков напомнил, что КНДР —близкий сосед и партнер России. Государства развивают отношения во всех областях. Песков добавил, что это суверенное право Москвы.
Ранее сообщалось, что МИД Южной Кореи вызвал для беседы российского посла Георгия Зиновьева, пишет РБК. Зиновьеву заявили, что Южная Корея занимает твердую позицию, потребовали немедленного вывода северокорейских войск и настоятельно призвали к прекращению соответствующего сотрудничества.