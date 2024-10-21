Гладков: Три человека пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

Ранее Гладков сообщил, что за сутки по Белгородской области со стороны ВСУ было выпущено 47 снарядов, в результате чего пострадали два человека. Также зафиксировано 15 атак беспилотниками. Обстрелам подверглись 13 населенных пунктов в шести районах региона.