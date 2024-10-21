Гладков: Три человека пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела села Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, у одного мужчины осколочные ранения руки и ноги. Еще одному мужчине повредило ногу. Кроме того, женщина получила минно-взрывную травму и ранение ноги.
Пострадавших попутным транспортом доставили в больницу. Мужчин госпитализировали, а женщину после оказания необходимой помощи отправили домой для прохождения амбулаторного лечения.
Ранее Гладков сообщил, что за сутки по Белгородской области со стороны ВСУ было выпущено 47 снарядов, в результате чего пострадали два человека. Также зафиксировано 15 атак беспилотниками. Обстрелам подверглись 13 населенных пунктов в шести районах региона.
Кроме того, силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников над регионами России, заявили в Минобороны. Дроны были сбиты над Ростовской, Брянской, Курской и Орловской областями.