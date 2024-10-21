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«Золотая осень»: выставка тыкв у метро «Алма-Атинская»
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Здесь можно было побольше узнать о русских традициях и принять участие в старинных забавах undefined
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«Золотая осень»: выставка тыкв у метро «Алма-Атинская»

Здесь можно было побольше узнать о русских традициях и принять участие в старинных забавах

В Москве прошел фестиваль «Золотая осень. Праздник урожая», позволивший окунуться в уютную атмосферу последних теплых дней. Мероприятие проходило с 4 по 13 октября на более чем 30 площадках и стало частью проекта «Московские сезоны». Одна из площадок находилась возле станции метро «Алма-Атинская».

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Гости фестиваля могли больше узнать о русских традициях и принять участие в многочисленных мастер-классах, состязаниях и старинных забавах. Посетители выясняли, кто самый сильный, смотрели спектакли и пили чай с горячими пончиками. Благодаря теплой погоде большинство мероприятий проходило под открытым небом.

Для любителей искусства работала небольшая выставка тыкв, на которой можно было сделать красивое селфи. А те, кому нравятся вещи ручной работы, могли приобрести уникальные вязаные игрушки, каждая из которых была создана в единственном экземпляре.

Узнать подробности о фестивале «Золотая осень. Праздник урожая» можно на сайте

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