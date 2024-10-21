Трое детей погибли из-за пожара в Пермском крае

При тушении пожара в квартире двухэтажного многоквартирного дома в поселке Уральский Пермского края спасатели нашли тела трех мальчиков в возрасте одного года, трех и пяти лет, сообщили в МЧС России.
Мать этих детей с ожогами госпитализировали, добавили в ведомстве. На место пожара следуют психологи МЧС. 11 жильцов самостоятельно вышли на улицу. Пожар на площади 140 квадратных метров потушили 20 специалистов, привлекалось пять единиц техники.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, отметили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
По данным следствия, пожар случился в ночь на 21 октября. Трое мальчиков находились дома без присмотра взрослых и не смогли спастись из огня. Их 25-летней матери в момент возгорания дома не было. Обнаружив пожар, она попыталась спасти сыновей, но не смогла найти их в дыму и пламени.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Он добавил, что держит ситуацию на контроле.