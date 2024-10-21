Трое детей погибли из-за пожара в Пермском крае

По данным следствия, пожар случился в ночь на 21 октября. Трое мальчиков находились дома без присмотра взрослых и не смогли спастись из огня. Их 25-летней матери в момент возгорания дома не было. Обнаружив пожар, она попыталась спасти сыновей, но не смогла найти их в дыму и пламени.