В Молдавии число сторонников вступления в ЕС превысило количество противников

В абсолютном соотношении в поддержку курса на вступление в ЕС выступили 732 780 избирателей, против — 730 664. Разрыв составляет чуть более двух тысяч голосов. В настоящее время завершается подсчет голосов на зарубежных участках, прежде всего на территории США и Канады.