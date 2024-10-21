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В Молдавии число сторонников вступления в ЕС превысило количество противников
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ЦИК страны обработал 98,38% протоколов undefined
Новости

В Молдавии число сторонников вступления в ЕС превысило количество противников

ЦИК страны обработал 98,38% протоколов

Количество проголосовавших на референдуме за вступление Молдавии в Евросоюз достигло 50,07%. Против проголосовали 49,93% избирателей, свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома страны после обработки 98,38% протоколов.

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В абсолютном соотношении в поддержку курса на вступление в ЕС выступили 732 780 избирателей, против — 730 664. Разрыв составляет чуть более двух тысяч голосов. В настоящее время завершается подсчет голосов на зарубежных участках, прежде всего на территории США и Канады.

На референдуме жителям Молдавии было предложено ответить на вопрос: «Вы поддерживаете внесение изменений в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?»

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна перед выборами столкнулась с беспрецедентной атакой криминальных групп и иностранных сил на свободу и демократию. По ее словам, была попытка купить 300 тысяч голосов.

#цик #референдум #молдавия
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