В Молдавии число сторонников вступления в ЕС превысило количество противников

Количество проголосовавших на референдуме за вступление Молдавии в Евросоюз достигло 50,07%. Против проголосовали 49,93% избирателей, свидетельствуют предварительные данные Центризбиркома страны после обработки 98,38% протоколов.
В абсолютном соотношении в поддержку курса на вступление в ЕС выступили 732 780 избирателей, против — 730 664. Разрыв составляет чуть более двух тысяч голосов. В настоящее время завершается подсчет голосов на зарубежных участках, прежде всего на территории США и Канады.
На референдуме жителям Молдавии было предложено ответить на вопрос: «Вы поддерживаете внесение изменений в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?»
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна перед выборами столкнулась с беспрецедентной атакой криминальных групп и иностранных сил на свободу и демократию. По ее словам, была попытка купить 300 тысяч голосов.