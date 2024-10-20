МВФ: СВО при негативном сценарии закончится в середине 2026 года

В прошлом году продолжение конфликта прогнозировалось при негативном сценарии до конца 2025-го. В новом прогнозе МВФ СВО может продлиться до середины 2026 года.





По оценке МВФ, свыше 10,3 миллиона человек на Украине остаются перемещенными лицами либо внутри страны, либо в качестве беженцев. В то же время отсутствие продовольственной безопасности затрагивает пятую часть населения.





Согласно прогнозу фонда, соотношение долга к ВВП Украины в следующем году может превысить 100%, а к 2029-му, при негативном сценарии, вырасти почти до 300%.





Украинским властям эксперты советуют снизить налоговые ставки и ускорить девальвацию гривны, а странам G7 — предоставить Киеву стабильное многолетнее финансирование в размере 50 миллиардов долларов посредством «экстраординарных займов».