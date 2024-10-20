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МВФ: СВО при негативном сценарии закончится в середине 2026 года
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Также эксперты прогнозируют увеличение долга Украины undefined
Новости

МВФ: СВО при негативном сценарии закончится в середине 2026 года

Также эксперты прогнозируют увеличение долга Украины

Спецоперация может закончиться только в середине 2026-го, а соотношение долга к ВВП Украины в 2029 году вырастет до 300%Об этом говорится в новом прогнозе Международного валютного фонда. 

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В прошлом году продолжение конфликта прогнозировалось при негативном сценарии до конца 2025-го. В новом прогнозе МВФ СВО может продлиться до середины 2026 года. 


По оценке МВФ, свыше 10,3 миллиона человек на Украине остаются перемещенными лицами либо внутри страны, либо в качестве беженцев. В то же время отсутствие продовольственной безопасности затрагивает пятую часть населения.


Согласно прогнозу фонда, соотношение долга к ВВП Украины в следующем году может превысить 100%, а к 2029-му, при негативном сценарии, вырасти почти до 300%.


Украинским властям эксперты советуют снизить налоговые ставки и ускорить девальвацию гривны, а странам G7 — предоставить Киеву стабильное многолетнее финансирование в размере 50 миллиардов долларов посредством «экстраординарных займов».

#украина #мвф #сво
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