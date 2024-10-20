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Умер артист балета и актер из «Женитьбы Бальзаминова» Анатолий Гридин
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Он скончался за день до своего 95-летия undefined
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Умер артист балета и актер из «Женитьбы Бальзаминова» Анатолий Гридин

Он скончался за день до своего 95-летия

Актер, артист балета и педагог, заслуженный артист РСФСР Анатолий Гридин умер накануне своего 95-летия. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского театра.


Коллектив Мариинского театра выразил соболезнования его родным и близким, а также друзьям и ученикам педагога, сказано в сообщении театра.


Гридин родился 20 октября 1929 года в Новосибирске. В 1944-1947 годах учился в хореографической студии при Новосибирском театре, в 1945-1950 годах танцевал в Новосибирском театре оперы и балета, с 1952-го по 1982 год работал в Кировском (Мариинском) театре.


Он также снялся в советских фильмах «Анюта» (1981) и «Женитьба Бальзаминова» (1989). Звание заслуженного артиста РСФСР ему было присвоено в 1981 году.

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#смерть #актер #мариинский театр
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