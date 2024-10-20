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Жителям Центральной России рассказали, что зима в этом году придет на 20 дней позже, чем обычно
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Она наступит примерно в начале декабря undefined
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Жителям Центральной России рассказали, что зима в этом году придет на 20 дней позже, чем обычно

Она наступит примерно в начале декабря

В Центральной России климатическая зима за последние десятилетия сократилась примерно на 20 суток, в этом году она также ожидается позднее нормы (13 ноября) — в начале декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.


Еще в 2000 году зимний сезон наступал в начале ноября, а уже в 2010-м — в начале декабря. При этом окончание лета сдвинулось ненамного — с последних чисел августа на начало сентября, заявил синоптик в своем Telegram-канале.

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Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что сентябрь в Москве стал самым теплым за всю историю измерений, средняя температура составила +17,1 градуса. 


Прежний рекорд зафиксировали в 1847 году. Тогда температура была на 0,1 градуса ниже.

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