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Путин и Вучич обсудили укрепление сотрудничества России и Сербии
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Их телефонный разговор состоялся в честь 80-летия освобождения Белграда от фашистов undefined
Новости

Путин и Вучич обсудили укрепление сотрудничества России и Сербии

Их телефонный разговор состоялся в честь 80-летия освобождения Белграда от фашистов

Президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич во время телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, а также обсудили тему укрепления сотрудничества обеих стран. Обсуждалась и ситуация вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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Там указали, что стороны выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений России и Сербии, основанных на культурно-исторической общности и единстве оценок. 


Вучич поблагодарил Россию за принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности Сербии. Также обсуждалась ситуация на Украине. Президент РФ рассказал о ходе специальной военной операции.


Отмечается, что Путин и Вучич подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского сотрудничества и условились продолжать поддерживать личные контакты.


9 октября вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна никогда не присоединится к санкциям против России. Он добавил, что сейчас Сербия — единственное государство Европы, которое не поддерживает антироссийскую истерию.

#путин #сербия #вучич
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