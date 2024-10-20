Путин и Вучич обсудили укрепление сотрудничества России и Сербии

Там указали, что стороны выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений России и Сербии, основанных на культурно-исторической общности и единстве оценок.





Вучич поблагодарил Россию за принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности Сербии. Также обсуждалась ситуация на Украине. Президент РФ рассказал о ходе специальной военной операции.





Отмечается, что Путин и Вучич подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского сотрудничества и условились продолжать поддерживать личные контакты.





9 октября вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна никогда не присоединится к санкциям против России. Он добавил, что сейчас Сербия — единственное государство Европы, которое не поддерживает антироссийскую истерию.