Губернатор Курганской области Шумков назвал сторонников чайлдфри сатанистами

Шумков пишет, что в информационно-общественной повестке «искусственно педалируются попытки нормализовать смешение и замещение гендерных ролей мужчин и женщин, так называемый чайлдфри», что подается «как некая форма продвинутости, избранности, победы над косностью и унылой ортодоксальностью».





Однако, отмечает Шумков, любая попытка «покачать» эту тему — не проявление некоей свободы, а «открытый конфликт с Богом».





«Давно известно, кто именно провоцирует восстание против Бога и чем неизбежно заканчивается такой конфликт… Обыкновенный сатанизм», — заключил Шумков.





Всю национальную идею для нашей огромной страны можно свести к паре фраз, убежден глава региона.





«Нужно просто рожать как можно больше детей и как можно лучше их воспитывать. Остальное они сделают сами», — поделился рецептом политик.





Ранее Daily Storm поговорил с основателем движения чайлдфри в России Эдвардом Лисовским, который год назад стал отцом.