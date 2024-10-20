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Губернатор Курганской области Шумков назвал сторонников чайлдфри сатанистами
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Глава региона посоветовал россиянам рожать как можно больше детей undefined
Новости

Губернатор Курганской области Шумков назвал сторонников чайлдфри сатанистами

Глава региона посоветовал россиянам рожать как можно больше детей

Курганский губернатор Вадим Шумков считает сторонников чайлдфри сатанистами. Национальная идея России, по его мнению, заключается в том, чтобы «просто рожать как можно больше».

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Шумков пишет, что в информационно-общественной повестке «искусственно педалируются попытки нормализовать смешение и замещение гендерных ролей мужчин и женщин, так называемый чайлдфри», что подается «как некая форма продвинутости, избранности, победы над косностью и унылой ортодоксальностью».


Однако, отмечает Шумков, любая попытка «покачать» эту тему — не проявление некоей свободы, а «открытый конфликт с Богом». 


«Давно известно, кто именно провоцирует восстание против Бога и чем неизбежно заканчивается такой конфликт… Обыкновенный сатанизм», — заключил Шумков.


Всю национальную идею для нашей огромной страны можно свести к паре фраз, убежден глава региона.  


«Нужно просто рожать как можно больше детей и как можно лучше их воспитывать. Остальное они сделают сами», — поделился рецептом политик.


Ранее Daily Storm поговорил с основателем движения чайлдфри в России Эдвардом Лисовским, который год назад стал отцом.

#губернатор #курганская область #чайлдфри
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