Приговоренный к 15 годам строгого режима экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев отправится на СВО

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет за коррупцию, подписал контракт с Министерством обороны. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Пушкарева Руслана Омельченко.





Бывший мэр отбывает наказание в приморской ИК-27. В 2019-м он был приговорен к 15 годам строгого режима.





В частности, его обвинили в получении взятки, коммерческом подкупе, пособничестве в получении взятки, использовании подложных документов, даче взятки. По делу проходил родственник Пушкарева — брат-инвалид получил условный срок.





Приговор за превышение своих должностных полномочий Пушкареву вынесли в 2022 году. Тогда с учетом первого обвинительного приговора по совокупности бывший градоначальник получил 15,3 года колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей.





Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 11 лет.





Пушкарев — уже второй бывший глава Владивостока, ушедший воевать. В январе 2024-го Олег Гуменюк, также осужденный за коррупцию, подписал контракт с Минобороны. Ранее его приговорили к 12 годам лишения свободы.