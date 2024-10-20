Новости
Новости 18+
St
Приговоренный к 15 годам строгого режима экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев отправится на СВО
18+
Ранее еще один бывший градоначальник, Олег Гуменюк, получивший 12 лет колонии, подписал контракт с Минобороны РФ undefined
Новости

Приговоренный к 15 годам строгого режима экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев отправится на СВО

Ранее еще один бывший градоначальник, Олег Гуменюк, получивший 12 лет колонии, подписал контракт с Минобороны РФ

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет за коррупцию, подписал контракт с Министерством обороны. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Пушкарева Руслана Омельченко. 


Бывший мэр отбывает наказание в приморской ИК-27. В 2019-м он был приговорен к 15 годам строгого режима. 


В частности, его обвинили в получении взятки, коммерческом подкупе, пособничестве в получении взятки, использовании подложных документов, даче взятки. По делу проходил родственник Пушкарева — брат-инвалид получил условный срок.


Приговор за превышение своих должностных полномочий Пушкареву вынесли в 2022 году. Тогда с учетом первого обвинительного приговора по совокупности бывший градоначальник получил 15,3 года колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей. 


Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 11 лет.


Пушкарев — уже второй бывший глава Владивостока, ушедший воевать. В январе 2024-го Олег Гуменюк, также осужденный за коррупцию, подписал контракт с Минобороны. Ранее его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#владивосток #осужденные #сво
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...