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Доллар превысил 100 рублей впервые с 2023 года
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Эксперты считают, что это связано с резким укреплением американской валюты после победы Дональда Трампа на выборах президента undefined
Новости

Доллар превысил 100 рублей впервые с 2023 года

Эксперты считают, что это связано с резким укреплением американской валюты после победы Дональда Трампа на выборах президента

Максимальный курс доллара на 14 ноября на мировом валютном рынке Forex достиг 100,72 рубля. Американская валюта превысила 100 рублей впервые с октября 2023 года. Эксперты считают, что это связано с резким укреплением доллара после победы Дональда Трампа на выборах президента США.


Примерно к 15:30 мск курс американской валюты увеличился на 2,26% до 100,72 рубля. В 15:45 он уменьшился до 99,72 рубля и продолжил незначительно снижаться. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.


В последний раз доллар был выше 100 рублей 9 октября в прошлом году.


Эксперт Михаил Зельцер пояснил, что российская валюта не смогла сопротивляться внешним тенденциям резкого подорожания доллара на мировой арене. Он вырос после победы Трампа на президентских выборах, пишет Forbes.


12 ноября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что гражданам не нужны доллары, лучше пользоваться рублями.

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Глава Минфина Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары

Также он посоветовал хранить сбережения в облигациях федерального займа 12 ноября 2024
Dailystorm - Глава Минфина Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары
#доллар #рубль #деньги
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