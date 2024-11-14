Доллар превысил 100 рублей впервые с 2023 года

Максимальный курс доллара на 14 ноября на мировом валютном рынке Forex достиг 100,72 рубля. Американская валюта превысила 100 рублей впервые с октября 2023 года. Эксперты считают, что это связано с резким укреплением доллара после победы Дональда Трампа на выборах президента США.





Примерно к 15:30 мск курс американской валюты увеличился на 2,26% — до 100,72 рубля. В 15:45 он уменьшился до 99,72 рубля и продолжил незначительно снижаться. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.





В последний раз доллар был выше 100 рублей 9 октября в прошлом году.





Эксперт Михаил Зельцер пояснил, что российская валюта не смогла сопротивляться внешним тенденциям резкого подорожания доллара на мировой арене. Он вырос после победы Трампа на президентских выборах, пишет Forbes.





12 ноября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что гражданам не нужны доллары, лучше пользоваться рублями.