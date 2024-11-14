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Основателя РДК Капустина заочно приговорили к пожизненному сроку
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Такое же наказание получил внесенный в список экстремистов актер Кирилл Канахин undefined
Новости

Основателя РДК Капустина заочно приговорили к пожизненному сроку

Такое же наказание получил внесенный в список экстремистов актер Кирилл Канахин

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению основателя «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Такое же наказание получил участник этой организации, актер Кирилл Канахин (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов).


Приговор был вынесен по уголовному делу о нападении на Брянскую область в марте 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на суд.


Судья назначил Капустину штраф в 2,5 миллиона рублей, а Канахину — в два миллиона рублей. Обоим запретили администрировать интернет-ресурсы на четыре года.


К пожизненному заключению также приговорили еще троих членов РДК: Александра Галанова, Алексея Огурцова и Антона Зырянова.


В зависимости от роли каждого фигуранта дела, следователи обвиняли их в создании незаконного вооруженного формирования, незаконном пересечении российской границы, нелегальном обороте оружия и взрывчатки, посягательстве на жизнь правоохранителей и других преступлениях. Всех фигурантов объявили в международный розыск.


Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших граждан к членам террористической организации. Их общая сумма составила 10 миллионов рублей. Еще 3,5 миллиона рублей должны будут выплатить по искам организаций, обеспечивающих инфраструктуру в Брянской области.


По данным следствия, участники РДК с оружием и взрывчаткой незаконно вторглись из Украины в села Любечане и Сушаны в Брянской области 2 марта 2023 года. Они устроили стрельбу по мирным жителям и их автомобилям. Жертвами стали два человека, еще один ребенок пострадал.



* «Русский добровольческий корпус», РДК — запрещенная в России террористическая организация.

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