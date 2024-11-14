Житель Подмосковья нашел дома под полом противопехотную мину

Житель подмосковной Лобни обнаружил противопехотную мину под полом своей квартиры. Об этом сообщила глава города Анна Кротова в своем Telegram-канале. По ее словам, дом был эвакуирован, место оцеплено.





Кротова отметила, что сообщение об обнаруженной под полом квартиры мине поступило в экстренные службы в 17:48 по Москве. Страшную находку сделал житель дома на улице Научный городок. Спустя полчаса сотрудниками ОМВД было принято решение об эвакуации жильцов дома.





Всего из строения вывели 38 человек, в том числе пять детей, уточнила Кротова. Сейчас на месте происшествия ожидают саперов, для эвакуированных был развернут пункт временного размещения.





31 июля минометную мину времен Великой Отечественной войны нашли рядом с Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Ее на дне Зимней канавки обнаружили водолазы Росгвардии во время планового осмотра каналов и рек города. Изъятый из воды боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.