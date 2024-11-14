Даешь YouTube. Пользователи в России сообщают о нормализации работы платформы

Российские пользователи сообщают о нормализации работы YouTube на мобильных телефонах и компьютерах. Данные сервиса GlobalCheck свидетельствуют о том, что у всех мобильных операторов видеохостинг начал работать стабильно. В этом также убедился корреспондент Daily Strom.





Согласно измерениям GlobalCheck, теперь у всех российских операторов сотовой связи видеохостинг вновь доступен. При этом YouTube и ранее работал у пользователей «Мегафона» и «Билайна». У части пользователей также отмечается улучшение работы видеохостинга на компьютерах.





Ранее гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил в эфире телеканала «Россия 1», что Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube.





По его словам, речь о YouTube зашла во время его встречи с Путиным в Кремле. Глава «Мосфильма» объяснил президенту, что замедление платформы сегодня «не очень целесообразно» и в первую очередь вредит обычным россиянам. Он подчеркнул, что глава государства открыт для разных тем.





Проблемы с просмотром контента на YouTube начались летом, видеохостинг перестал работать у россиян на компьютерах. Как заявил в июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, скорость загрузки может упасть на 70%. При этом он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.