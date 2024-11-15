Мэр Самары досрочно ушла в отставку

Мэр Самары Елена Лапушкина сложила полномочия по собственному желанию. Слухи о ее уходе появились после того, как свой пост покинул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.





На заседании городской думы депутаты приняли отставку Елены Лапушкиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение мэрии.





Исполнять обязанности мэра будет первый замглавы Самары Иван Носков. Слухи об отставке Лапушкиной появились 1 июня, через несколько дней после того, как губернатор Азаров объявил об уходе. Об этом писала «КП».





В последние месяцы мэр находилась в отпуске, пишет местный портал 63.RU. По информации издания, Лапушкина может стать новым уполномоченным по правам человека в регионе.





Елена Лапушкина занимала пост мэра Самары с 2017 года. Она стала первой женщиной на этой должности. Ранее Лапушкина была заместителем главы администрации Железнодорожного района Самары, а затем руководила этим районом.