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Жители Курской области получат выплаты за автомобили, утраченные из-за атаки ВСУ
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Компенсации также будут предоставлены за строительную спецтехнику undefined
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Жители Курской области получат выплаты за автомобили, утраченные из-за атаки ВСУ

Компенсации также будут предоставлены за строительную спецтехнику

Жители приграничных районов Курской области, пострадавших от атаки Вооруженных сил Украины, получат выплаты за утраченные личный транспорт и строительную технику. Об этом рассказал губернатор Алексей Смирнов.


Компенсации за машины будут предоставлять вне зависимости от их количества у владельца. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.


Большая часть авто застрахована по ОСАГО, у страховых компаний есть информация о сумме выплат, пояснил губернатор.


Компенсации получат владельцы утраченного транспорта, который остался на захваченной территории или был уничтожен ВСУ. По строительной спецтехнике власти будут работать с каждым собственником индивидуально.


Заявления на выплаты можно подать в региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.


Губернатор Курской области 11 ноября сообщил, что общие затраты на восстановление региона после атаки ВСУ превысят 700 миллиардов рублей.

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Жители Курской области получат выплаты за автомобили, утраченные из-за атаки ВСУ

Компенсации также будут предоставлены за строительную спецтехнику 15 ноября 2024
Dailystorm - Жители Курской области получат выплаты за автомобили, утраченные из-за атаки ВСУ
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