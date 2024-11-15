Жители Курской области получат выплаты за автомобили, утраченные из-за атаки ВСУ

Жители приграничных районов Курской области, пострадавших от атаки Вооруженных сил Украины, получат выплаты за утраченные личный транспорт и строительную технику. Об этом рассказал губернатор Алексей Смирнов.





Компенсации за машины будут предоставлять вне зависимости от их количества у владельца. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.





Большая часть авто застрахована по ОСАГО, у страховых компаний есть информация о сумме выплат, пояснил губернатор.





Компенсации получат владельцы утраченного транспорта, который остался на захваченной территории или был уничтожен ВСУ. По строительной спецтехнике власти будут работать с каждым собственником индивидуально.





Заявления на выплаты можно подать в региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.





Губернатор Курской области 11 ноября сообщил, что общие затраты на восстановление региона после атаки ВСУ превысят 700 миллиардов рублей.