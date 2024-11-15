Новак: В ряде регионов ограничат майнинг, поскольку он не позволяет подключать новых потребителей к электросетям

Вице-премьер России Александр Новак объяснил, что власти ограничат майнинг криптовалют в ряде регионов, поскольку он не позволяет подключать новых потребителей к электросетям. Ранее СМИ сообщили, что с декабря майнинг запретят в нескольких субъектах РФ.





Потребление электроэнергии при производстве криптовалюты за счет мощностей компьютерного оборудования полезно, но только при наличии свободных мощностей. Об этом Новак заявил РБК.





Плохо, если майнинг отбирает все свободные мощности и не позволяет подключать новых потребителей к электросетям, добавил вице-премьер.





Новак объяснил, что из-за майнинга стало сложно прогнозировать темпы роста потребления электроэнергии в регионах. Производство криптовалюты особенно популярно в субъектах с дешевой электроэнергией — в Иркутской области и Бурятии.





Власти рассматривали возможность выделения специальных зон для майнинга, но позднее было принято решение «вводить точечные ограничения там, где есть энергодефицит».





Ранее 11 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что правительство России составило список регионов, где с 1 декабря по 15 марта 2024 года могут запретить майнинг. Это коснется нескольких районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Позднее запрет будет действовать на этих территориях до 2031 года ежегодно во время пиковых нагрузок, с 15 ноября по 15 марта.





Кроме того, производство криптовалюты за счет мощностей компьютерного оборудования с 1 декабря 2024 по 15 марта 2031 года планируют полностью запретить в следующих регионах: Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан, Херсонская и Запорожская области, ДНР и ЛНР.