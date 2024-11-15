Песков: Путин и Шахназаров обсуждали работу YouTube, но эта тема неприоритетная для россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин общался с режиссером Кареном Шахназаровым по поводу проблем в работе YouTube. Но сейчас этот вопрос нельзя назвать приоритетным у россиян, отметил Песков.





Путин на встрече с Шахназаровым в Кремле 13 ноября «действительно сказал, что посмотрит на проблему» замедленной работы YouTube, заявил Песков. Его цитирует РБК.





Пресс-секретарь президента добавил, что часть проблемы по работе видеохостинга «связана исключительно с позицией хозяина этого сервиса». По его словам, эта позиция направлена на несоблюдение российских законов. Поэтому компания Google не обновляет необходимое оборудование, считает Песков.





Представитель Кремля также перенаправил вопрос о технологии замедления YouTube в Роскомнадзор.



