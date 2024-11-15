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Песков: Путин и Шахназаров обсуждали работу YouTube, но эта тема неприоритетная для россиян
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Накануне пользователи сообщили, что видео на платформе стали загружаться быстрее undefined
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Песков: Путин и Шахназаров обсуждали работу YouTube, но эта тема неприоритетная для россиян

Накануне пользователи сообщили, что видео на платформе стали загружаться быстрее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин общался с режиссером Кареном Шахназаровым по поводу проблем в работе YouTube. Но сейчас этот вопрос нельзя назвать приоритетным у россиян, отметил Песков.


Путин на встрече с Шахназаровым в Кремле 13 ноября «действительно сказал, что посмотрит на проблему» замедленной работы YouTube, заявил Песков. Его цитирует РБК.


Пресс-секретарь президента добавил, что часть проблемы по работе видеохостинга «связана исключительно с позицией хозяина этого сервиса». По его словам, эта позиция направлена на несоблюдение российских законов. Поэтому компания Google не обновляет необходимое оборудование, считает Песков.


Представитель Кремля также перенаправил вопрос о технологии замедления YouTube в Роскомнадзор.


14 ноября российские пользователи сообщили об улучшении работы YouTube на мобильных телефонах и компьютерах. Информация сервиса GlobalCheck подтверждала, что у всех мобильных операторов сервис начал работать стабильно.

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Даешь YouTube. Пользователи в России сообщают о нормализации работы платформы

Видеохостинг начал стабильно работать как на телефонах, так и на компьютерах 14 ноября 2024
Dailystorm - Даешь YouTube. Пользователи в России сообщают о нормализации работы платформы
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