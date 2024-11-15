В Абхазии протестующие на грузовике протаранили ворота администрации президента

В Абхазии с 11 ноября продолжаются митинги против инвестиционного соглашения с Россией. 15 ноября протестующие на грузовике протаранили ворота здания администрации президента республики, СМИ сообщают о звуках выстрелов возле здания парламента. По оценкам оппозиции, на акции в центре Сухума участвуют около 2,5 тысячи человек.
О протараненных воротах здания администрации президента сообщают корреспонденты РИА Новости. У соседнего здания парламента протестующие тоже выломали часть ограды при помощи грузовика. На месте протестов слышны звуки выстрелов. Митингующие закидывают правоохранителей бутылками, яйцами, досками, камнями и палками.
К участникам акции протеста вышли министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут и глава Службы госбезопасности Дмитрий Дбар. Совет безопасности республики заявил, что ситуация в Сухуме напряженная.
При столкновении правоохранителей и митингующих пострадали два человека. Об этом агентству рассказал главврач скорой помощи Сухума.
Силовики используют против активистов дымовые шашки, указывает Telegram-канал «Республика».
15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть ратификацию инвестиционного соглашения с Россией. Но заседание по этой теме было отменено, потому что депутаты не смогли утвердить повестку дня, пишет ТАСС.
По соглашению России и Абхазии российские предприниматели смогут реализовывать в республике инвестиционные проекты в разных сферах, включая туризм. Также инициатива подразумевает поддержку инвесторов из РФ многолетними налоговыми каникулами.