В Абхазии протестующие на грузовике протаранили ворота администрации президента

В Абхазии с 11 ноября продолжаются митинги против инвестиционного соглашения с Россией. 15 ноября протестующие на грузовике протаранили ворота здания администрации президента республики, СМИ сообщают о звуках выстрелов возле здания парламента. По оценкам оппозиции, на акции в центре Сухума участвуют около 2,5 тысячи человек.





О протараненных воротах здания администрации президента сообщают корреспонденты РИА Новости. У соседнего здания парламента протестующие тоже выломали часть ограды при помощи грузовика. На месте протестов слышны звуки выстрелов. Митингующие закидывают правоохранителей бутылками, яйцами, досками, камнями и палками.