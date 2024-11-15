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В Абхазии протестующие на грузовике протаранили ворота администрации президента
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СМИ сообщают о звуках выстрелов возле здания парламента Фото: Global Look Press / Максим Константинов
Новости

В Абхазии протестующие на грузовике протаранили ворота администрации президента

СМИ сообщают о звуках выстрелов возле здания парламента

Фото: Global Look Press / Максим Константинов

В Абхазии с 11 ноября продолжаются митинги против инвестиционного соглашения с Россией. 15 ноября протестующие на грузовике протаранили ворота здания администрации президента республики, СМИ сообщают о звуках выстрелов возле здания парламента. По оценкам оппозиции, на акции в центре Сухума участвуют около 2,5 тысячи человек.


О протараненных воротах здания администрации президента сообщают корреспонденты РИА Новости. У соседнего здания парламента протестующие тоже выломали часть ограды при помощи грузовика. На месте протестов слышны звуки выстрелов. Митингующие закидывают правоохранителей бутылками, яйцами, досками, камнями и палками.

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К участникам акции протеста вышли министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут и глава Службы госбезопасности Дмитрий Дбар. Совет безопасности республики заявил, что ситуация в Сухуме напряженная.


При столкновении правоохранителей и митингующих пострадали два человека. Об этом агентству рассказал главврач скорой помощи Сухума.


Силовики используют против активистов дымовые шашки, указывает Telegram-канал «Республика».


15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть ратификацию инвестиционного соглашения с Россией. Но заседание по этой теме было отменено, потому что депутаты не смогли утвердить повестку дня, пишет ТАСС.


По соглашению России и Абхазии российские предприниматели смогут реализовывать в республике инвестиционные проекты в разных сферах, включая туризм. Также инициатива подразумевает поддержку инвесторов из РФ многолетними налоговыми каникулами.

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Dailystorm - Этнонационализм или особенности политической культуры? Почему в Абхазии начались беспорядки и как они связаны с Россией
#протесты #парламент #абхазия
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