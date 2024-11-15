Мать иноагента Долина назвала удивительным свое задержание в аэропорту из-за таблеток с наркотиками в составе

Мать журналиста-иноагента Антона Долина прокомментировала Daily Storm свое задержание в столичном аэропорту Жуковский из-за того, что она пыталась ввезти таблетки с наркотиками в их составе. По утверждению Вероники Долиной, этими препаратами она пользуется всю жизнь.





Женщина сообщила, что ее быстро отпустили и сейчас она находится дома. «Я человек, пожизненно страдающий головными болями. И при мне абсолютно всегда эти препараты», — сказала поэтесса.





Мог ли интерес силовиков к поэтессе быть связан с политическими взглядами ее сына, находящегося за рубежом?? Долина допускает и такой вариант и философски замечает: «В нашей жизни все может быть связано...»





«У меня куча детей и есть один из них, известный вам [иноагент Антон Долин]. Все это [внимание силовиков] возможно и вероятно. Выглядело [задержание] удивительно, поразительно. Куча врачей в курсе моей ситуации. Я все-таки человек, которому около 70 лет», — добавила она.





Telegram-каналы ранее сообщали, что Вероника Долина 12 ноября прилетела в Москву из Тель-Авива. На таможне у нее нашли ряд препаратов с содержанием кодеина и бротизолама. Их женщина не декларировала при выезде из Израиля. Полиция после задержания отпустила мать Долина полиция под обязательство о явке.





Решается вопрос о возбуждении дел по уголовным статьям о контрабанде сильнодействующих веществ и контрабанде наркотиков. Поэтессе в случае доказательства ее вины может грозить до 20 лет колонии.