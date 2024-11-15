Москалькова попросила Минобороны объяснить механизм демобилизации

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Министерство обороны разъяснить механизм демобилизации. По ее информации, у командиров воинских частей нет документа, объясняющего эту процедуру.





Решение об ошибочности мобилизации военного выносит призывная комиссия. Документ передают командиру воинской части, а у него «нет механизма демобилизации», заявила Москалькова.





Омбудсмен выступила на всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека. Ее цитирует «Интерфакс».





Москалькова спросила у участника совета, руководителя главного военно-медицинского управления Минобороны Александра Серговенцева, какой документ нужно издать командиру воинской части, чтобы демобилизовать бойца. Серговенцев заверил, что передаст вопрос начальнику главного управления кадров ведомства.





Президент России Владимир Путин 14 ноября увеличил до четырех миллионов рублей размер разовой выплаты для военнослужащих, получивших на СВО инвалидность. 13 ноября была утверждена компенсация три миллиона рублей для бойцов СВО, получивших тяжелые увечья. При легких ранениях размер выплаты составит миллион рублей, в случае иных легких травм — 100 тысяч рублей.