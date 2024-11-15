Депутат Госдумы Хинштейн — об отставке мэра Самары: Ситуацию в городе надо менять кардинально

Депутаты городской думы Самары 15 ноября приняли отставку главы города Елены Лапушкиной. Она решила сложить полномочия по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы города назначен Иван Носков, который раньше был заместителем Лапушкиной. Ее уход с поста был ожидаем, поскольку регион возглавил другой человек, считает депутат Госдумы от Самарского области Александр Хинштейн.





«Думаю, что отставка Елены Лапушкиной обусловлена не претензиями к ее работе, а новыми управленческими подходами команды избранного губернатора. Я хорошо отношусь к Елене Владимировне, но очевидно, что ситуацию в городе надо менять кардинально», — заявил Daily Storm Хинштейн.





Сообщения об уходе Лапушкиной стали появляться после увольнения губернатора Дмитрия Азарова в конце мая. Также ранее в отношении ряда высокопоставленных самарских чиновников возбудили уголовные дела.





По обвинению в коррупции уже арестованы глава регионального правительства Виктор Кудряшов и министр строительства Михаил Асеев. Советницу губернатора Самарской области Ольгу Михееву поместили в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Кроме того, был арестован глава департамента градостроительства Самары Василий Чернов.





Елена Лапушкина занимала пост мэра с декабря 2017 года. Носков, ранее возглавлявший город Дзержинск Нижегородской области, был назначен на должность первого замглавы Самары в октябре 2024 года.





15 ноября депутаты Самарской губернской думы назначили Лапушкину на пост уполномоченного по правам человека в регионе. Соответствующее решение было принято на заседании единогласно. Необходимость назначения нового омбудсмена возникла в связи с истечением срока полномочий Ольги Гальцовой, занимавшей этот пост с 2014 года.