Омбудсмены России и Украины обсуждают возвращение 23 жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что обсуждает со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом возвращение в РФ 23 жителей Курской области. Ранее Москалькова говорила, что в Сумской области Украины были найдены 13 россиян.





Как сообщила омбудсмен журналистам, были установлены достоверные сведения о том, что 23 жителя Курской области находятся в Сумской области. В их числе — новорожденный, бабушка с трехлетней девочкой, инвалид-колясочник и пожилые граждане. Москалькову цитирует «Интерфакс».





Уполномоченный по правам человека в России передала украинскому коллеге полный пакет документов о 23 россиянах. Планируется, что документы используют для оформления перехода через украинско-российскую границу и возвращения граждан на родину.





Сейчас уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины рассматривает переданные Москальковой бумаги, отметила она. Правозащитница выразила надежду, что гуманитарный коридор продолжит работать.





11 ноября Татьяна Москалькова сообщила, что в Сумской области Украины были найдены 13 россиян, перемещенных из Курской области.