Правительство Германии: Шольц и Путин поговорили по телефону впервые за почти два года и обсудили Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин поговорили по телефону впервые за почти два года. Политики обсудили конфликт на Украине. Об этом сообщило правительство Германии. Позднее телефонную беседу подтвердили в Кремле.





Шольц осудил конфликт на Украине и призвал Путина положить конец специальной военной операции и вывести войска. Об этом говорится в сообщении кабмина ФРГ.





Канцлер Германии также призвал Россию провести переговоры с Украиной «с целью достижения справедливого и прочного мира». Олаф Шольц заявил, что Берлин будет поддерживать Киев в конфликте столько, сколько потребуется.





Перед беседой с Путиным Шольц поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленский. Канцлер собирается провести с Зеленским еще один разговор после беседы с российским лидером.





Пресс-служба Кремля подтвердила, что Путин поговорил с Шольцем. Разговор состоялся по инициативе германской стороны, впервые с декабря 2022 года. Политики подробно и откровенно обменялись мнениями по ситуации на Украине, сообщает пресс-служба президента РФ.

















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