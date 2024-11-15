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Карен Шахназаров не планирует просить разблокировать Discord в России после успеха с YouTube
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Гендиректор «Мосфильма» также заверил, что обратился к президенту с просьбой исключительно по собственной инициативе Карен Шахназаров
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Карен Шахназаров не планирует просить разблокировать Discord в России после успеха с YouTube

Гендиректор «Мосфильма» также заверил, что обратился к президенту с просьбой исключительно по собственной инициативе

Карен Шахназаров Фото: Global Look Press / Павел Кашаев

Карен Шахназаров не планирует просить разблокировать Discord в России после успеха с YouTube. Об этом Daily Storm рассказал сам режиссер. Ранее блокировкой Discord были возмущены геймеры, а также военные, которые используют эту платформу для боевых задач.


«Таких намерений нет. Я, честно говоря, не знаком с системой, о которой вы говорите. Если ее используют военные и она необходима, то, наверное, это компетенция тех, кто связан с Министерством обороны», — сказал Шахназаров.


Гендиректор «Мосфильма» также заверил, что обратился к президенту по поводу YouTube по собственной инициативе, никто его об этом не просил.


«Я говорю всегда только о том, какие проблемы реально вижу. Про YouTube говорил много раз в программах, где я участвовал, свое мнение высказывал. Меня никогда никто не просит. У меня своя голова на плечах есть. Странный вопрос, честно говоря. Видимо, настолько это въелось в вашу журналистскую среду, что у вас такие вопросы странные, что кто-то должен попросить», — объяснил Шахназаров.


Ранее гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил в эфире телеканала «Россия 1», что Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube. Речь о видеохостинге зашла во время встречи режиссера с Путиным в Кремле, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.


﻿После этого многие российские пользователи сообщили о нормализации работы YouTube на мобильных телефонах и компьютерах. Данные сервиса GlobalCheck свидетельствовали о том, что у всех мобильных операторов видеохостинг начал работать стабильно. 

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#блокировка #youtube #шахназаров #карен шахназаров #discord
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