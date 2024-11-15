Карен Шахназаров не планирует просить разблокировать Discord в России после успеха с YouTube. Об этом Daily Storm рассказал сам режиссер. Ранее блокировкой Discord были возмущены геймеры, а также военные, которые используют эту платформу для боевых задач.





«Таких намерений нет. Я, честно говоря, не знаком с системой, о которой вы говорите. Если ее используют военные и она необходима, то, наверное, это компетенция тех, кто связан с Министерством обороны», — сказал Шахназаров.





Гендиректор «Мосфильма» также заверил, что обратился к президенту по поводу YouTube по собственной инициативе, никто его об этом не просил.





«Я говорю всегда только о том, какие проблемы реально вижу. Про YouTube говорил много раз в программах, где я участвовал, свое мнение высказывал. Меня никогда никто не просит. У меня своя голова на плечах есть. Странный вопрос, честно говоря. Видимо, настолько это въелось в вашу журналистскую среду, что у вас такие вопросы странные, что кто-то должен попросить», — объяснил Шахназаров.





Ранее гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил в эфире телеканала «Россия 1», что Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы YouTube. Речь о видеохостинге зашла во время встречи режиссера с Путиным в Кремле, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





﻿После этого многие российские пользователи сообщили о нормализации работы YouTube на мобильных телефонах и компьютерах. Данные сервиса GlobalCheck свидетельствовали о том, что у всех мобильных операторов видеохостинг начал работать стабильно.