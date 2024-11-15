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Минюст признал иноагентами блогера Веру Афанасьеву и журналиста Магомеда Ториева
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В связи с ликвидацией из реестра исключили Фонд охраны окружающей среды и защиты животных undefined
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Минюст признал иноагентами блогера Веру Афанасьеву и журналиста Магомеда Ториева

В связи с ликвидацией из реестра исключили Фонд охраны окружающей среды и защиты животных

Минюст России включил в реестр иноагентов журналиста и правозащитника родом из Ингушетии Магомеда Ториева, а также физика, бывшего профессора Саратовского государственного университета, блогера Веру Афанасьеву. Об этом стало известно из обновленного перечня на сайте ведомства.


Поводом для включения в реестр иноагентов Афанасьевой послужили распространение ею недостоверной информации о принимаемых властями РФ решениях и недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа ВС РФ. Кроме того, она выступала против СВО и участвовала в распространении сообщений и материалов иноагентов.


Признание иноагентом Ториева в ведомстве обосновали участием в создании сообщений и материалов иноагентов, распространением им недостоверной информации о принимаемых властями решениях и недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа ВС РФ. Журналист, как и Афанасьева, выступал против СВО.


Вместе с тем в связи с ликвидацией из перечня был исключен Фонд охраны окружающей среды и защиты животных.


Афанасьеву ранее уже дважды штрафовали по административной статье о дискредитации армии из-за постов в ее Telegram-канале «Город Глуповъ» (более 230 тысяч подписчиков). В обоих случаях ей выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.


Минюст традиционно обновляет реестр иностранных агентов раз в неделю. Неделю назад, 8 ноября, ведомство признало иноагентами комика Дениса Чужого (Алесина), блогера из Чечни Тумсо Абдурахманова (включен в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму), журналиста Дмитрия Трещанина, а также Telegram-канал «Говорит НеМосква».

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#рф #минюст #иноагент
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