Новости
Новости 18+
St
Президент Абхазии Бжания согласился уйти в отставку после требований протестующих
18+
До проведения новых выборов оппозиция предлагает доверить временное руководство республикой спикеру парламента Лаше Ашубе undefined
Новости

Президент Абхазии Бжания согласился уйти в отставку после требований протестующих

До проведения новых выборов оппозиция предлагает доверить временное руководство республикой спикеру парламента Лаше Ашубе

Президент Абхазии Аслан Бжания согласился покинуть свой пост, после того как в республике прошли массовые протесты. Ролик с озвученным главой государства решением опубликовали местные Telegram-каналы.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Бжания предложил, чтобы его обязанности временно исполнял вице-президент Бадра Гунба, однако оппозиция с этим не согласилась. Протестующие потребовали, чтобы в отставку ушло все руководство республики, включая вице-президента и премьера, поскольку считают их дискредитировавшими себя.


До проведения новых выборов оппозиция предложила доверить временное руководство страной спикеру парламента — Лаше Ашубе.


15 ноября в парламенте страны должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть ратификацию инвестиционного договора с Россией. Оппозиция посчитала, что он не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.


Оппозиционеры заявили, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.


Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента и потребовали отставки главы государства.

Протесты по-абхазски. Что известно о захвате парламента в Сухуме

Митингующие требуют отставки президента, а власти пообещали отозвать документ о ратификации соглашения с Россией 15 ноября 2024
Dailystorm - Протесты по-абхазски. Что известно о захвате парламента в Сухуме
#президент #протесты #абхазия #в мире
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...