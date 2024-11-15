Президент Абхазии Бжания согласился уйти в отставку после требований протестующих

Бжания предложил, чтобы его обязанности временно исполнял вице-президент Бадра Гунба, однако оппозиция с этим не согласилась. Протестующие потребовали, чтобы в отставку ушло все руководство республики, включая вице-президента и премьера, поскольку считают их дискредитировавшими себя.





До проведения новых выборов оппозиция предложила доверить временное руководство страной спикеру парламента — Лаше Ашубе.





15 ноября в парламенте страны должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть ратификацию инвестиционного договора с Россией. Оппозиция посчитала, что он не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.





Оппозиционеры заявили, что соглашение позволит российским компаниям начать массовое строительство апартаментов в Абхазии, а это, по их мнению, повысит цены на жилье и создаст риски для местного малого и среднего бизнеса.





Парламентарии в итоге отменили заседание, однако протестующих это решение не устроило — они захотели, чтобы депутаты проголосовали против ратификации договора. Затем митингующие захватили парламент, администрацию президента и потребовали отставки главы государства.