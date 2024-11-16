Минобороны России: за ночь силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника

Ведомство указывает, что использовались БПЛА самолетного типа. Уточняется, что 20 дронов уничтожены над Курской, 11 — над Брянской областью и по одному беспилотнику сбито над территориями Крыма, Белгородской и Калужской областей.





Об атаке беспилотников информировал также глава Калужской области Владислав Шапша. По его данным, утром на окраине города Людиново произошел взрыв БПЛА.





В результате инцидента «были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автотранспортных средств», сообщил губернатор. По его словам, «жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет».