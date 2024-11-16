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Минобороны России: за ночь силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника
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Больше всего дронов уничтожено над Курской областью undefined
Новости

Минобороны России: за ночь силы ПВО сбили 34 украинских беспилотника

Больше всего дронов уничтожено над Курской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за ночь 34 украинских дрона над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями и Крымом. Об этом отчитались в Минобороны России.

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Ведомство указывает, что использовались БПЛА самолетного типа. Уточняется, что 20 дронов уничтожены над Курской, 11 — над Брянской областью и по одному беспилотнику сбито над территориями Крыма, Белгородской и Калужской областей. 


Об атаке беспилотников информировал также глава Калужской области Владислав Шапша. По его данным, утром на окраине города Людиново произошел взрыв БПЛА. 


В результате инцидента «были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автотранспортных средств», сообщил губернатор. По его словам, «жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет». 

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