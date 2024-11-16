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«В Америке я был, очень достойные люди»: в Сети появился анонс интервью Такера Карлсона с Хасбиком
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Блогер также рассказал о своем отношении к легенде бокса Майку Тайсону undefined
Новости

«В Америке я был, очень достойные люди»: в Сети появился анонс интервью Такера Карлсона с Хасбиком

Блогер также рассказал о своем отношении к легенде бокса Майку Тайсону

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у известного российского блогера Хасбуллы Магомедова (Хасбика). Анонс их разговора был размещен в соцсетях бывшего ведущего Fox News.

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На кадрах Такер спрашивает у российского блогера, нравится ли ему Майк Тайсон. На это Хасбик дает положительный ответ. 


Далее ведущий интересуется у знаменитости, что он думает о США и американском народе. Блогер вспоминает, что был в США около полутора лет назад, там живут «достойные люди», и он скучает по ним.


Магомедов также заявил о своем желании, чтобы «во всем мире был мир». 


Такер Карлсон известен своими интервью с главами государств, политиками, медийными личностями и другими известными людьми. Он единственный из американских журналистов с начала СВО взял интервью у президента России Владимира Путина. 


Также Карлсон беседовал с избранным президентом США (тогда еще кандидатом от республиканцев) Дональдом Трампом. В апреле 2024-го журналист взял интервью у предпринимателя и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. 

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