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Президент Абхазии Бжания отказался уходить в отставку, а оппозиция заявила, что глава республики сбежал
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По данным пресс-службы, политик покинул столицу и уехал в родовое село Тамыш undefined
Новости

Президент Абхазии Бжания отказался уходить в отставку, а оппозиция заявила, что глава республики сбежал

По данным пресс-службы, политик покинул столицу и уехал в родовое село Тамыш

В Абхазии оппозиционеры сообщили, что могут поднять вопрос отставки президента Аслана Бжания в парламенте. Лидер протестующих Ливан Микаа заявил, что глава государства сбежал. Об этом пишет «D News Абхазия».


По словам Микаа, Бжания может быть на территории военной базы России, однако пресс-служба главы республики опровергает эту информацию. По словам представителей Бжания, он находится в своем родном селе Тамыш, расположенном примерно в 40 километрах от столицы. 


Ранее Бжания отказался уходить в отставку вопреки требованиям протестующих и несмотря на штурм здания парламента. Об этом он заявил своим сторонникам, сообщало агентство «Апсныпресс». 


15 ноября в парламенте страны должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть ратификацию инвестиционного договора с Россией. Оппозиция посчитала, что он не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.

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#протесты #абхазия #бжания
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