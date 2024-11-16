Президент Абхазии Бжания отказался уходить в отставку, а оппозиция заявила, что глава республики сбежал

В Абхазии оппозиционеры сообщили, что могут поднять вопрос отставки президента Аслана Бжания в парламенте. Лидер протестующих Ливан Микаа заявил, что глава государства сбежал. Об этом пишет «D News Абхазия».





По словам Микаа, Бжания может быть на территории военной базы России, однако пресс-служба главы республики опровергает эту информацию. По словам представителей Бжания, он находится в своем родном селе Тамыш, расположенном примерно в 40 километрах от столицы.





Ранее Бжания отказался уходить в отставку вопреки требованиям протестующих и несмотря на штурм здания парламента. Об этом он заявил своим сторонникам, сообщало агентство «Апсныпресс».





15 ноября в парламенте страны должно было состояться заседание, на котором депутаты собирались рассмотреть ратификацию инвестиционного договора с Россией. Оппозиция посчитала, что он не отвечает интересам местных жителей, и организовала акцию протеста с участием нескольких тысяч человек.