Умерла актриса Светлана Светличная

В Москве умерла советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Трагическую новость сообщила кинокритик Сусанна Альперина.





В Гильдии актеров сообщили, что Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Дата прощания с ней станет известна позднее.





Артистка скончалась на 85-м году жизни. Известно, что в этом году у Светличной обнаружили опухоль, позже присвоили паллиативный статус. Она страдала и другими заболеваниями.





В ноябре 2022-го стало известно, что Светличную поместили в клинику. По данным Telegram-канала «112», артистке диагностировали болезнь Альцгеймера и деменцию, после чего назначили медикаментозное лечение, гимнастику и когнитивную реабилитацию со специалистом.





Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане (Гюмри) Армянской ССР. В 1958 году поступила во ВГИК на курс Михаила Ромма и снялась в самых культовых картинах своего времени: от комедии «Бриллиантовая рука» до фильмов «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцать мгновений весны».