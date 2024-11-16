«Нашли формальные ошибки»: генсек Калачев рассказал, почему в России не зарегистрировали Партию любителей пива

«Нашли формальные ошибки в представленных документах. Поданное заявление не соответствует новой форме, установленной законодательством, юристы берут всю вину на себя», — сказал Калачев Daily Storm.





Он считает, что нужно провести новый съезд. Когда именно это произойдет, Калачев не уточнил.





«Учтем замечания. И сделаем второй заход. Пока не время улыбаться. Но, может, оно однажды наступит», — заключил он.





В начале октября в Москве прошел учредительный съезд ПЛП. Представители объединения — 96 делегатов из регионов и 13 членов оргкомитета — единогласно проголосовали за создание партии.





Лидерами объединения стали политолог, бывший вице-мэр Волгограда Константин Калачев (занял пост генерального секретаря) и бизнесмен Сергей Гришин (председатель).





Партийная программа, с которой ознакомился корреспондент Daily Storm, состоит из 16 пунктов. ПЛП, в частности, выступает за «открытый мир и свободу выбора, против ненависти во всех ее проявлениях», за «честные выборы и реальный выбор», экономическую свободу, за «доступность здравоохранения, социального обеспечения и образования, которые являются основой формирования здоровой и образованной нации». 16-м пунктом там указано «право каждого взрослого человека пить пиво или не пить пиво». Партия также выступает за дружественную внешнюю политику.





ПЛП существовала в 1993-1998 годах. Одним из лидеров также был Калачев. В 1995-м партия приняла участие в выборах в Госдуму и набрала более 1,5% — за нее проголосовали более 400 тысяч человек. Необходимый для получения мандата пятипроцентный барьер преодолеть не удалось, после чего ПЛП отказалась проходить процедуру перерегистрации в Минюсте и прекратила существование.