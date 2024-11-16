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«Нашли формальные ошибки»: генсек Калачев рассказал, почему в России не зарегистрировали Партию любителей пива
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Активисты намерены провести новый съезд undefined
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«Нашли формальные ошибки»: генсек Калачев рассказал, почему в России не зарегистрировали Партию любителей пива

Активисты намерены провести новый съезд

Генеральный секретарь Партии любителей пива (ПЛП) Константин Калачев сообщил причины, по которым объединение не прошло процедуру регистрации. По его словам, «претензии Минюста устранимы». 

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«Нашли формальные ошибки в представленных документах. Поданное заявление не соответствует новой форме, установленной законодательством, юристы берут всю вину на себя», — сказал Калачев Daily Storm. 


Он считает, что нужно провести новый съезд. Когда именно это произойдет, Калачев не уточнил. 


«Учтем замечания. И сделаем второй заход. Пока не время улыбаться. Но, может, оно однажды наступит», — заключил он. 


В начале октября в Москве прошел учредительный съезд ПЛП. Представители объединения — 96 делегатов из регионов и 13 членов оргкомитета — единогласно проголосовали за создание партии.


Лидерами объединения стали политолог, бывший вице-мэр Волгограда Константин Калачев (занял пост генерального секретаря) и бизнесмен Сергей Гришин (председатель). 


Партийная программа, с которой ознакомился корреспондент Daily Storm, состоит из 16 пунктов. ПЛП, в частности, выступает за «открытый мир и свободу выбора, против ненависти во всех ее проявлениях», за «честные выборы и реальный выбор», экономическую свободу, за «доступность здравоохранения, социального обеспечения и образования, которые являются основой формирования здоровой и образованной нации». 16-м пунктом там указано «право каждого взрослого человека пить пиво или не пить пиво». Партия также выступает за дружественную внешнюю политику.


ПЛП существовала в 1993-1998 годах. Одним из лидеров также был Калачев. В 1995-м партия приняла участие в выборах в Госдуму и набрала более 1,5% — за нее проголосовали более 400 тысяч человек. Необходимый для получения мандата пятипроцентный барьер преодолеть не удалось, после чего ПЛП отказалась проходить процедуру перерегистрации в Минюсте и прекратила существование. 

#минюст #регистрация #партия любителей пива
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