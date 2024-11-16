Погиб премьер Мариинского театра Владимир Шкляров

Пресс-служба Мариинского театра сообщила о трагической гибели артиста, премьера балетной труппы театра Владимира Шклярова. Причины смерти артиста не уточняются. У него осталось двое детей.





В театре назвали смерть Шклярова «огромной утратой для всего коллектива Мариинского театра», а также принесли соболезнования родным, близким, друзьям артиста, а также поклонникам его творчества и таланта.





Шкляров был премьером Мариинского театра с 2011 года. В 2003 году он окончил Академию русского балета им. А. Я. Вагановой. После этого был принят в балетную труппу театра.





В 2009 году завоевал I премию и золотую медаль Международного конкурса артистов балета в Москве. В 2011 году получил статус премьера театра. В 2016-2017 годах был премьером Баварского государственного балета.





13 ноября на 53-м году жизни скончался шеф-повар, бизнесмен и журналист Алексей Зимин. Он известен по проектам «Готовим с Алексеем Зиминым», «Праздник еды». Зимин открыл кафе и поварскую школу Ragout, кафе «Гоголь-центра», бар Craft и «Дом 12», а также перезапустил ресторан Центрального дома литераторов.





Помимо этого, Зимин был заместителем главного редактора журнала «Афиша», создателем «Афиши Еда», главредом «Афиши Мир», GQ и Gourmet, написал несколько книг.