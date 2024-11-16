Владелец ресторана недалеко от Парижа взял сотрудников в заложники

Заложники были взяты в ресторане во французском городе Исси-Ле-Мулино недалеко от Парижа. Полиция отправилась на место инцидента, район оцеплен. Об этом пишет издание BFMTV





По данным Le Figaro, заложники были взяты хозяином заведения. Это три или четыре человека. По информации издания, посетителей в ресторане нет.