Владелец ресторана недалеко от Парижа взял сотрудников в заложники

Заложники были взяты в ресторане во французском городе Исси-Ле-Мулино недалеко от Парижа. Полиция отправилась на место инцидента, район оцеплен. Об этом пишет издание BFMTV
По данным Le Figaro, заложники были взяты хозяином заведения. Это три или четыре человека. По информации издания, посетителей в ресторане нет.
Позднее BFMTV сообщил, что четверо взятых в заложники сотрудников ресторана в пригороде Парижа освобождены, они не ранены, подозреваемый задержан.
Около Карлова университета в центре Праги вечером 21 декабря 2023 года произошла стрельба. Погибли четыре человека, около 20 были ранены.