Трамп назначил самого молодого пресс-секретаря Белого дома в истории США

Избранный президент США Дональд Трамп назначил пресс-секретарем 27-летнюю Кэролайн Левитт. Ее предшественнице на этом посту, Карин Жан-Пьер, сейчас 50 лет.





До этого Левитт работала пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа и помощницей пресс-секретаря при его прошлой администрации.





Трамп назвал Ливитт умной и жесткой. «Я абсолютно уверен, что она преуспеет за трибуной и поможет доносить наше послание до американского народа», — говорится в заявлении политика.





Трамп после победы на выборах начал активно назначать своих сторонников на ключевые посты.