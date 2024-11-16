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Трамп назначил самого молодого пресс-секретаря Белого дома в истории США
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Кэролайн Левитт 27 лет undefined
Новости

Трамп назначил самого молодого пресс-секретаря Белого дома в истории США

Кэролайн Левитт 27 лет

Избранный президент США Дональд Трамп назначил пресс-секретарем 27-летнюю Кэролайн Левитт. Ее предшественнице на этом посту, Карин Жан-Пьер, сейчас 50 лет.


До этого Левитт работала пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа и помощницей пресс-секретаря при его прошлой администрации.


Трамп назвал Ливитт умной и жесткой. «Я абсолютно уверен, что она преуспеет за трибуной и поможет доносить наше послание до американского народа», — говорится в заявлении политика.


Трамп после победы на выборах начал активно назначать своих сторонников на ключевые посты. 

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