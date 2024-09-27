Жена экс-мэра Сочи, арестованного по делу о растрате, воевала на СВО вместе с ним

Жена бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского участвовала в боевых действиях на СВО вплоть до задержания и последующего ареста чиновника. Об этом Daily Storm сообщил его адвокат Павел Зайцев. По словам юриста, чиновник отрицает вину по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и просит вернуть его на службу в ЛНР.





«Его жена Янина была на СВО вместе с ним. Она активно в этом [спецоперации] участвовала. В какой должности — не знаю, документов по этому поводу у меня нет. Но сейчас [после ареста мужа] супруга Копайгородского вынуждена находиться здесь, в Москве», — сказал адвокат.





«Мы настроены бороться. Жалобу мы уже подали. Суд нас не услышал. Считаем, что очень много нарушений: по возбуждению дела, по задержанию. Алексей Сергеевич намерен бороться, доказывать, что он невиноват. Вместе с тем следователю и судье он заявлял, что является бойцом Минобороны и был задержан в зоне СВО, где службу проходил. Просит отправить туда. Чем быстрее — тем лучше. Для того чтобы он продолжил воевать за нашу страну», — отметил Зайцев.





Защитник утверждает, что при избрании меры пресечения Копайгородскому не учитывалось, что он — военнослужащий. Поэтому решение об аресте чиновника должен был принимать военный суд, полагает юрист.





Зайцев рассказал, что защита просила избрать для бывшего мэра такую меру пресечения, как домашний арест, или чтобы мужчина находился под наблюдением командования своей военной части. Но все ходатайства адвокатов были отклонены. «Мы считаем это незаконным и обжаловали в Московском городском суде», — добавил адвокат.





Он также прокомментировал сообщения источника ТАСС о том, что у следствия есть основания полагать, что Копайгородский причастен к другим преступлениям и в случае подтверждения информации чиновнику предъявят новые обвинения. «Нам в открытую это следователи и оперативники не говорили. Но я сам как бывший следователь знаю: как правило, по всем делам такая работа ведется», — признался Зайцев.





Что касается жены чиновника, помимо отсутствия конкретики насчет статуса Янины на СВО, неизвестно и когда женщина начала участвовать в спецоперации. Согласно официальному Telegram-каналу администрации Сочи, супруга Копайгородского в мае еще была на «гражданке». В одном из постов сообщалось, что в Сочи проходили комплексную реабилитацию семьи из Белгородской области – 12 детей и 8 взрослых. В сообщении отмечалось, что по инициативе Янины Копайгородской для гостей были предусмотрены посещения достопримечательностей и горного кластера.





Алексей Копайгородский был задержан в Луганске, после чего его доставили в Москву. В квартире экс-мэра Сочи прошли обыски. На допрос также вызвали его жену и коллег. 25 сентября по решению Мещанского суда Москвы Копайгородский был арестован до 18 ноября 2024 года.





Бывший мэр Сочи является фигурантом уголовного дела по статье «Присвоение или растрата в составе организованной группы в особо крупном размере». В частности, Копайгородского заподозрили в растрате свыше трех миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину мужчина не признает.





Копайгородскому 39 лет. Он стал мэром в сентябре 2019 года и покинул пост в мае 2024-го. Чиновник уволился по собственному желанию по причине «перехода на новое место работы». 12 сентября стало известно, что бывший мэр проходит службу в зоне СВО в Луганской Народной Республике (ЛНР), куда он отправился в качестве добровольца.





До того как возглавить администрацию Сочи, Копайгородский с 2003-го по 2013 год служил в Вооруженных силах России. Затем в 2014-м мужчина перешел на работу в администрацию Краснодарского края. Там до 2019 года Копайгородский занимал ряд должностей — в частности, пост вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.





В 2021 году Копайгородский задекларировал годовой доход в размере 1,4 миллиона рублей. В пользовании чиновника находились квартира, земельный участок и жилой дом. Об этом говорится в архивных материалах на сайте мэрии Сочи. Информации о более поздних декларациях в открытых источниках нет.