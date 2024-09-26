«У батюшек свои на все ответы». Бледанс и экс-жена певца Данко прокомментировали слова священника РПЦ об аутизме у детей из-за «семейных грехов»

Столичный протоиерей Артемий Владимиров на своем YouTube-канале заявил, что причины возникновения у детей аутизма кроются в «семейных грехах» и «прививках без разбора». Актриса Эвелина Бледанс и бывшая жена певца Данко Наталья Устюменко заявили Daily Storm, что сказанное священником — его личные домыслы.





«Во-первых, это его личные домыслы. Во-вторых, да, действительно многие говорят, что прививки пагубно влияют на разные функции детей, людей. Поэтому тут тоже он вроде и не обманул. У батюшек свои на все ответы. Мы их учить не будем. Это его мнение. Я с ним, конечно, не согласна. Но если он так считает — возможно, в этом есть доля правды», — заявила Daily Storm Бледанс.





Устюменко заметила, что относительно прививок есть статистика, а все остальное — догадки отдельно взятого человека. «Их [предположения столичного протоирея Артемия Владимирова] нельзя ни к какой статистике подвязать. Что касается его слов про «семейные грехи»... Понимаете, религии свойственно навязывать некие наказания людям практически за все. Поэтому такое высказывание неудивительно», — пояснила она.





Бывшая жена Данко обратила внимание, что есть и религии, где женщину, вступившую в связь с мужчиной, принято камнями закидывать. Даже есть такое выражение «В каждом дому — по кому», напомнила собеседница.





«То есть, в каждой религии присутствуют «фишечки», за которые обязательно следует наказание. Это же святое дело — наказать кого-нибудь за что-нибудь! Понятно, что это [заявление священника] — абсолютно бездоказательно», — добавила Наталья, воспитывающая 10-летнюю дочь с ДЦП.





Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил Daily Storm, что когда речь идет о больных детях, то РПЦ концентрируется не на том, чтобы понять, какой грех или медицинские факторы стали причиной болезни, а на том, чтобы помочь семьям сохранить любовь и укрепиться в вере в Бога.





«Любые иные интерпретации церковного служения, которые нередко появляются в заголовках СМИ, искажают его суть. Разумеется, все несовершенства нашего мира вызваны грехопадением Адама и Евы, дополненными и нашим собственными грехами. Но христианское послание не о поиске виновных, а в поиске лекарства, которым мы считаем слово Божие и спасительные таинства церкви», — заключил Кипшидзе.





Протоиерей Артемий Владимиров в своем блоге на YouTube поразмышлял о детях-аутистах и «солнечных детях», которых назвал «даунятами». В случае с аутистическими расстройствами Владимиров сказал, что основная причина их распространения — «какие-то события в здравоохранении», упомянув «последствия прививок без разбора и проверки качества вакцин» и семейные грехи.