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Полиция уже неделю не может поймать стрелка, атаковавшего детский садик в Новгороде
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Собеседница рассказала Daily Storm, что учреждение даже не охранялось undefined
Общество

Полиция уже неделю не может поймать стрелка, атаковавшего детский садик в Новгороде

Собеседница рассказала Daily Storm, что учреждение даже не охранялось

Преступник, открывший стрельбу 17 сентября из страйкбольного оружия по детскому саду №467 «Алиса» на улице Гордеевской Канавинского района в Нижнем Новгороде, так и не найден. Мама ребенка, посещающего садик, рассказала Daily Storm, что официального оповещения от руководства дошкольного учреждения о произошедшем не было. В садике даже нет охраны.


«Нам ничего никто не сообщил, я узнала об этом из родительского чата в садике. Кто это был, до сих пор неизвестно, зачем он это делал — тоже. Его не поймали. Дети в этот момент гуляли на улице, охранника в садике вообще нет. Сразу после выстрела приехала полиция и попросила всех воспитателей завести детей в группы», уточнила женщина.


По ее словам, многие родители пока отказались водить своих детей в садик, но меры безопасности правоохранительными органами все же были приняты: теперь учреждение охраняют два сотрудника.


«Сейчас обстановка напряженная, детей, кто может тот не водит, остальные ходят как раньше, примерно 30% не водят детей. Садик работает в обычном режиме, детям разрешают гулять. Из мер безопасности два сотрудника стоят весь день у калитки садика», добавила собеседница.


Первые выстрелы сотрудники детского сада услышали вечером 17 сентября, было разбито окно. По предварительным данным регионального управления МВД, неизвестный стрелял из дома напротив. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Личность преступника пока не установлена.

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#нижний новгород #обстрел #садик
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