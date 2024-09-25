Полиция уже неделю не может поймать стрелка, атаковавшего детский садик в Новгороде

Преступник, открывший стрельбу 17 сентября из страйкбольного оружия по детскому саду №467 «Алиса» на улице Гордеевской Канавинского района в Нижнем Новгороде, так и не найден. Мама ребенка, посещающего садик, рассказала Daily Storm, что официального оповещения от руководства дошкольного учреждения о произошедшем не было. В садике даже нет охраны.





«Нам ничего никто не сообщил, я узнала об этом из родительского чата в садике. Кто это был, до сих пор неизвестно, зачем он это делал — тоже. Его не поймали. Дети в этот момент гуляли на улице, охранника в садике вообще нет. Сразу после выстрела приехала полиция и попросила всех воспитателей завести детей в группы», — уточнила женщина.





По ее словам, многие родители пока отказались водить своих детей в садик, но меры безопасности правоохранительными органами все же были приняты: теперь учреждение охраняют два сотрудника.





«Сейчас обстановка напряженная, детей, кто может — тот не водит, остальные ходят как раньше, примерно 30% не водят детей. Садик работает в обычном режиме, детям разрешают гулять. Из мер безопасности — два сотрудника стоят весь день у калитки садика», — добавила собеседница.





Первые выстрелы сотрудники детского сада услышали вечером 17 сентября, было разбито окно. По предварительным данным регионального управления МВД, неизвестный стрелял из дома напротив. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Личность преступника пока не установлена.